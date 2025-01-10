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  4. Перес хочет подписать в Реал звезду из Аравии. Это не Бензема и не Канте
Испания
10 января 2025, 16:18 |
676
0

Перес хочет подписать в Реал звезду из Аравии. Это не Бензема и не Канте

Эмерик Ляпорт может покинуть «Аль-Наср»

10 января 2025, 16:18 |
676
0
Перес хочет подписать в Реал звезду из Аравии. Это не Бензема и не Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником саудовского «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован лично президент королевского клуба Флорентино Перес.

В сезоне 2024/25 Эмерик Ляпорт провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом.

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Эмерик Ляпорт Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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