Перес хочет подписать в Реал звезду из Аравии. Это не Бензема и не Канте
Эмерик Ляпорт может покинуть «Аль-Наср»
Мадридский «Реал» интересуется испанским центральным защитником саудовского «Аль-Насра» Эмериком Ляпортом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован лично президент королевского клуба Флорентино Перес.
В сезоне 2024/25 Эмерик Ляпорт провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом.
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