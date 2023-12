Кто согласен, а кто против? Участники Суперлиги (обновляется)

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Фактически, за создание нового европейского соревнования выступило лишь 2 клуба:

По информации СМИ, к списку потенциальных участников Европейской Суперлиги может добавиться итальянский Наполи, но пока клуб не делал официального заявления.

Куда больше оказалось противников футбольной революции:

Following today’s (Thursday, 21 December) ruling by the European Court of Justice (ECJ) regarding the European Super League (ESL), we should like to confirm that our position has not changed. We remain committed to the values of European football, and we will continue to work… pic.twitter.com/rgYRQtPgJ5