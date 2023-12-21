Европейская Суперлига21 декабря 2023, 13:45 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:48
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Футбольная революция. Объявлен формат Суперлиги
В соревновании примут участие 64 команды
21 декабря 2023, 13:45 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:48
4354
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Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкций на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Компания А22 Sports объявила формат проведения нового турнира:
- 1. В соревновании будут участвовать 64 команды, которые будут распределены на три дивизиона: Звездный (16 клубов), Золотой (16 клубов) и Синий (32 клуба).
- 2. У всех команд будет возможность как подняться в высший дивизион, так и вылететь в низший.
- 3. Дивизионы будут разбиты на группы по 8 команд, где команды сыграют по 2 матча друг с другом: дома и на выезде.
- 4. В Звездной и Золотой лиге в плей-офф за победу в дивизионе будут выходить 4 лучшие команды каждой группы. В Синем дивизионе – 2 команды из каждой из 4 групп. Плей-офф будет проходить в формате двухматчевого противостояния, дома и на выезде. Финал будет играть на нейтральном поле.
- 5. Худшая команда каждой группы (всего 2) Звездного дивизиона будет вылетать в Золотой. На замену ей будет приходить лучшая команда каждой группы Золотого дивизиона. Худшая команда каждой группы Золотого дивизиона будет заменена финалистом плей-офф Синего дивизиона (т.е. вылетают также 2 команды).
- 6. Каждый сезон из Синей лиги (самый низкий дивизион) будут вылетать 20 команд, на место которых будут приходить клубы из национальных чемпионатов.
- 7. Матчи турнира будут проходить посреди недели, то есть угрозы для участия команд Суперлиги в национальных чемпионатах нет.
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1. Этому турниру нужна администрация которая будет отвечать за организацию и проведения турнира. Т.е. создадут бюрократический коррупционный орган какой существует сейчас в уефа.
2. В этом году в еврокубках приняло участие 230 команд. Новый турнир хочет ограничить это количество 64-мя и с самым жестким отсевом нищебродов. Значит прощай мечта фаната из тьмутаракани, что его команда может попасть в престижные евротурниры и сразится там с самой барсой (реалом, мс, баварией...)
- по існуючому рейтингу УЄФА ?
- набір команд визначає керівництво Суперліги?
- інші варіанти...
= =
раніше писали про не виліт деяких команд ("за заслуги") із Зіркового дивізіону.
Выходит хотят забрать всех участников лч и половину ле?
А когда эти суперкоманды будут играть в традиционных еврокубках?