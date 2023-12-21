Футбольная революция. Объявлен формат Суперлиги

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкций на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Компания А22 Sports объявила формат проведения нового турнира: