Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением

21 декабря 2023 года суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в европейской Суперлиге.

Действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» выступил с официальным заявлением о решении Европейского Суда и сообщил, что не поддерживает Суперлигу.

«Футбольный клуб «Шахтер» принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ и никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги. Как клуб, мы на 100% стремимся работать через Ассоциацию европейских клубов вместе с другими европейскими командами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол» – говорится в официальном заявлении «горняков».

Ранее еще один украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги.