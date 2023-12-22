Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 22 декабря 2023, 11:39
1205
1

Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением

Донецкий клуб и дальше будет сотрудничать с Ассоциацией европейских клубов

22 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 22 декабря 2023, 11:39
1205
1
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
ФК Шахтар.

21 декабря 2023 года суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в европейской Суперлиге.

Действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» выступил с официальным заявлением о решении Европейского Суда и сообщил, что не поддерживает Суперлигу.

«Футбольный клуб «Шахтер» принимает во внимание решение Европейского Суда по делу ЕСЛ и никоим образом не поддерживает любой так называемый проект Суперлиги. Как клуб, мы на 100% стремимся работать через Ассоциацию европейских клубов вместе с другими европейскими командами, чтобы поддерживать ценности, которые определяют европейский футбол» – говорится в официальном заявлении «горняков».

Ранее еще один украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги.

По теме:
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Лондонский Арсенал отказался от участия в Суперлиге
Сантос сделал предложение Дугласу Косте
ФИФА УЕФА чемпионат Украины по футболу Европейская Суперлига Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Футбол | 21 декабря 2023, 22:01 27
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Футбол | 22 декабря 2023, 11:22 0
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала

Луис Гарсия был очень взбешен из-за поражения

Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Футбол | 22.12.2023, 09:00
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Футбол | 21.12.2023, 16:53
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
Футбол | 22.12.2023, 05:42
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Ш
Лузери, кому ви там нужні?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
20.12.2023, 12:19 7
Футбол
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
21.12.2023, 06:20 24
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем