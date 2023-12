Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Первым украинским клубом, который выступил против создания нового европейского соревнования, стали львовские «Карпаты».

«Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно Украинская Премьер-лига», – говорится в публикации клуба на официальной странице в Twitter.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

