Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Львовские «Карпаты» не поддерживают новое европейское соревнование
Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Первым украинским клубом, который выступил против создания нового европейского соревнования, стали львовские «Карпаты».
«Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно Украинская Премьер-лига», – говорится в публикации клуба на официальной странице в Twitter.
Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.
We join the clubs that have already spoken out against the Super League and its participation. Our goal is solely the UPL 🇺🇦 https://t.co/q0rm0HrUba— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) December 21, 2023
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Потому подобные демарши от украинских или других восточноевропейских клубов, это Суперлиге только плюс.