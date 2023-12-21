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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 16:15 |
2747
10

Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги

Львовские «Карпаты» не поддерживают новое европейское соревнование

21 декабря 2023, 16:15 |
2747
10
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
ФК Карпаты

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Первым украинским клубом, который выступил против создания нового европейского соревнования, стали львовские «Карпаты».

«Мы присоединяемся к клубам, которые уже высказались против Суперлиги и участия в ней. Наша цель – исключительно Украинская Премьер-лига», – говорится в публикации клуба на официальной странице в Twitter.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

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Источник: Наполи готов участвовать в Суперлиге
Карпаты Львов Европейская Суперлига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ФИФА УЕФА
Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 11
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Владислав Рейский
карпаты вычеркиваем значит из списка претендентов на супер лигу 
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+7
Выталкиватель парашутистов
Руководство будущей Суперлиги даже не подозревают о такой команде - Карпаты  Это похоже на то, что я был-бы против вращения Земли... самим-то не смешно?
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+5
Burevestnik
якщо і Карпати проти, то всьо, Суперлізі триндець
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+5
Remark
Наша дворова команда на Ревуцького 33-Д проти створення Суперліги.
Ми та другий під'їзд футболістів з сусіднього дому 33-В виступаємо категорично проти цієї ліги. Але якщо Ви нас покличете, то ми можливо передумаємо.
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+2
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А Ш
Вірус тютюнового кліща - проти зіткнення галактики Андромеда з Чумацьким шляхом.
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+2
Gargantua
вообще то проект Суперлиги инициирован исключительно для того, чтобы выбросить за борт нищих. Потому что УЕФА все время заставляет богатых делиться с бедными. 
Потому подобные демарши от украинских или других восточноевропейских клубов, это Суперлиге только плюс.
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+1
Richard Lewis
Наша мета — дві тисячи два (с)
Ответить
+1
Віктор Коробка
"Наша мета - виключно УПЛ" - це такий тролінг? Карпати не збираються при нагоді в еврокубках брати участь?
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+1
mini.f
Я когда читаю такие заявления команды Карпаты ( а таких заявлений будет еще много, ведь УЕФА срочно разослал во все европейские ассоциации методички с текстами  протеста против Суперлиги), задаюсь вопросом - есть ли предел идиотизма в отечественном футболе? Или этот вирус обосновался в мозгу наших футбольных чиновников на долгие годы?
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0
December 32
На здоровье.  Возвращайтесь и сразу занимайте второе место.  После Шахтёра.)
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-5
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