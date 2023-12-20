ВИДЕО. Холанд выиграл престижную награду, обставив Джоковича
Норвежец сделал требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем престижной награды лучшему спортсмену года по версии BBC Sports Personality.
Отметим, что футболист обошел по итогам голосования первую ракетку мира Новака Джоковича, чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, многократную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз, обладательницу «Золотого мяча» Айтану Бонмати и капитана сборной ЮАР по регби Сияматанду Колиси.
Эрлинг не смог лично присутствовать на церемонии награждения, записав видеообращение. «Спасибо, что проголосовали за меня. Прошлый сезон сложился невероятно для меня, я выиграл требл, «Манчестер Сити» выступил блестяще. Так что спасибо еще раз и наслаждайтесь вечером», – отметил Холанд.
Напомним, что в прошлом сезоне норвежец выиграл с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии, а также стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 36 мячей в 35 сыгранных матчах.
Here he is 🤩— BBC Sport (@BBCSport) December 19, 2023
Treble winner, serial record breaker, 2023 World Sport Star winner – Erling Haaland!#BBCSPOTY pic.twitter.com/enPRVNQFjC
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