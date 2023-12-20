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20 декабря 2023, 13:22 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:39
316
1

ВИДЕО. Холанд выиграл престижную награду, обставив Джоковича

Норвежец сделал требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне

20 декабря 2023, 13:22 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:39
316
1
ВИДЕО. Холанд выиграл престижную награду, обставив Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем престижной награды лучшему спортсмену года по версии BBC Sports Personality.

Отметим, что футболист обошел по итогам голосования первую ракетку мира Новака Джоковича, чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, многократную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз, обладательницу «Золотого мяча» Айтану Бонмати и капитана сборной ЮАР по регби Сияматанду Колиси.

Эрлинг не смог лично присутствовать на церемонии награждения, записав видеообращение. «Спасибо, что проголосовали за меня. Прошлый сезон сложился невероятно для меня, я выиграл требл, «Манчестер Сити» выступил блестяще. Так что спасибо еще раз и наслаждайтесь вечером», – отметил Холанд.

Напомним, что в прошлом сезоне норвежец выиграл с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии, а также стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 36 мячей в 35 сыгранных матчах.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Источник BBC
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svv72
Где же Холанд сейчас Почему не играет уже несколько матчей подряд?
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