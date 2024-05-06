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Англия
06 мая 2024, 08:16 | Обновлено 06 мая 2024, 08:24
297
0

Вровень с Арсеналом и Ман Сити. Челси с Мудриком добился удивительного

«Пенсионеры» в 36-м туре АПЛ дома разгромил «Вест Хэм»

06 мая 2024, 08:16 | Обновлено 06 мая 2024, 08:24
297
0
Вровень с Арсеналом и Ман Сити. Челси с Мудриком добился удивительного
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 мая, в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» одержал дома крупную победу над «Вест Хэмом» со счетом 5:0.

Лондонский «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, выиграл девятй домашний матч в АПЛ из последних 11. Начиная с декабря 2023 года, у «пенсионеров» теперь самое большое количество домашних побед вровень с «Арсеналом».

Также «Челси» за этот же период набрал в домашних матчах 28 очков – столько же у «Манчестер Сити».

«Челси» в турнирной таблице АПЛ отстает на 2 очка от «Ньюкасла», который находится в еврокубковой зоне.

Ранее стало известно, что в Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме «Вест Хэма».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: Opta
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