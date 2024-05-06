Вровень с Арсеналом и Ман Сити. Челси с Мудриком добился удивительного

В воскресенье, 5 мая, в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» одержал дома крупную победу над «Вест Хэмом» со счетом 5:0.

Лондонский «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, выиграл девятй домашний матч в АПЛ из последних 11. Начиная с декабря 2023 года, у «пенсионеров» теперь самое большое количество домашних побед вровень с «Арсеналом».

Также «Челси» за этот же период набрал в домашних матчах 28 очков – столько же у «Манчестер Сити».

«Челси» в турнирной таблице АПЛ отстает на 2 очка от «Ньюкасла», который находится в еврокубковой зоне.

Ранее стало известно, что в Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме «Вест Хэма».