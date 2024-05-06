В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма

В воскресенье, 5 мая, в 36-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» выяснил отнощшения с «вест Хэмом» и добился крупной победы со счетом 5:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл 76 минут.

Британское издание Football.london выставило Мудрику за матч оценку 6,0 – одну из самых низких в стане «Челси».

«Учитывая, как «Челси» доминировал весь вечер, Мудрик хотел бы больше участвовать в игре. Было несколько хороших моментов, но вся игра проходила на правом фланге «Челси», – сказано в релизе Football.london о действиях украинца.