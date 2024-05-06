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  4. В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
Англия
06 мая 2024, 07:25 |
3736
3

В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма

«Челси» добился крупной победы над «молотобойцами»

06 мая 2024, 07:25 |
3736
3
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, в 36-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» выяснил отнощшения с «вест Хэмом» и добился крупной победы со счетом 5:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок в стартовом составе своей команды и отыграл 76 минут.

Британское издание Football.london выставило Мудрику за матч оценку 6,0 – одну из самых низких в стане «Челси».

«Учитывая, как «Челси» доминировал весь вечер, Мудрик хотел бы больше участвовать в игре. Было несколько хороших моментов, но вся игра проходила на правом фланге «Челси», – сказано в релизе Football.london о действиях украинца.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Football London
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Комментарии 3
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Saar
Чмудрик...
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0
George1
Палмер дав гольву на мудрика а цей зіграв як завжди .Навіщо вони його взагалі ставлять ? Він тупий .удара немає.поле не бачить.В аренду 
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-1
Kawtan82
Я искренне делаю, чтобы Мудрик ушло из этой помойки, как Челси. Где все мячи идут на галахера и Палмера. Как бы Миша не открывался, пасс?! Нету шансов. Стратегия такова. Все обороняются. Пасуют на Галахера. А тот на Палмера   Как будто, эго Палмер и галахер не любят и хотят, чтобы мудрика продали. А 10 номер забрал типа звезда Палмер🤦
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-1
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