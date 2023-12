Эрик тен Хаг потерял поддержку половины игроков Манчестер Юнайтед

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потерял поддержку примерно половины футболистов основной команды, сообщает британское издание Sky Sports.

По информации источника, игроки обеспокоены тем, что происходит с командой. Группа футболистов «дьяволов» недовольна стилем игры, тяжелыми тренировками и нежеланием нидерландца прислушиваться к их советам. Также на состояние команды повлиял конфликт наставника с Джейдоном Санчо.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 14 матчах. В Лиге чемпионов ситуация еще хуже – «дьяволы» рискуют не выйти в евровесну, ведь занимают последнее место в квартете, имея в своем активе лишь 4 зачетных пункта за 5 поединков.

Sky Sports News understands Erik ten Hag's management style has seen him lose the support of as much as half of the Manchester United dressing room 🔴👔 pic.twitter.com/FjKOycDRfX