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  4. Эрик тен Хаг потерял поддержку половины игроков Манчестер Юнайтед
Англия
04 декабря 2023, 22:26 |
614
1

Эрик тен Хаг потерял поддержку половины игроков Манчестер Юнайтед

Футболисты клуба больше не доверяют главному тренеру

04 декабря 2023, 22:26 |
614
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Эрик тен Хаг потерял поддержку половины игроков Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потерял поддержку примерно половины футболистов основной команды, сообщает британское издание Sky Sports.

По информации источника, игроки обеспокоены тем, что происходит с командой. Группа футболистов «дьяволов» недовольна стилем игры, тяжелыми тренировками и нежеланием нидерландца прислушиваться к их советам. Также на состояние команды повлиял конфликт наставника с Джейдоном Санчо.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 14 матчах. В Лиге чемпионов ситуация еще хуже – «дьяволы» рискуют не выйти в евровесну, ведь занимают последнее место в квартете, имея в своем активе лишь 4 зачетных пункта за 5 поединков.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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Микола Захарченко
Головне , що він не втратив підтримку керівництва МЮ і колись легендарний клуб перебуває в затінку сусідів з МанСіті
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