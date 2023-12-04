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  4. Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Англия
04 декабря 2023, 11:55 |
616
1

Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута

Украинца назвали лучшим игроком последнего матча

04 декабря 2023, 11:55 |
616
1
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Болельщики «вишен» в социальной сети твиттер признали Забарного лучшим игроком поединка. Участие в опросе приняли четыре футболиста «Борнмута» и больше всего голосов получил именно Илья – 42.5%.

Ранее украинский защитник Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок Астон Вилла
Источник Twitter
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SuperMario
Интересно какой процент из 42 реально болельщиков Борнмута и какой процент просто украинцев.
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