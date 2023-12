Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Болельщики «вишен» в социальной сети твиттер признали Забарного лучшим игроком поединка. Участие в опросе приняли четыре футболиста «Борнмута» и больше всего голосов получил именно Илья – 42.5%.

Ранее украинский защитник Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

A stellar display across the park 💪



Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔