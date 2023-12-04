Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Украинца назвали лучшим игроком последнего матча
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Болельщики «вишен» в социальной сети твиттер признали Забарного лучшим игроком поединка. Участие в опросе приняли четыре футболиста «Борнмута» и больше всего голосов получил именно Илья – 42.5%.
Ранее украинский защитник Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.
A stellar display across the park 💪— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023
Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔
Continuing to impress 🫶 pic.twitter.com/ZI6xj6LAO8— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023
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