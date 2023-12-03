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Борнмут
03.12.2023 16:00 – FT 2 : 2
Астон Вилла
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Англия
03 декабря 2023, 18:09 | Обновлено 03 декабря 2023, 18:41
4801
13

Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль

Два украинца сыграли в матчах АПЛ

03 декабря 2023, 18:09 | Обновлено 03 декабря 2023, 18:41
4801
13
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси после неудачного матча с Ньюкаслом сумел реабилитироваться, обыграв Брайтон со счетом 3:2. При этом лондонцы снова доигрывали встречу в меньшинстве.

Хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и отыграл до 80-й минуты. Украинец был активен во втором тайме после удаления Галлахера. В одной из контратак Михаил заработал пенальти, который реализовал Энцо Фернандес.

Синие поднялись на 10-е место АПЛ.

Украинец Илья Забарный провел весь матч в составе Борнмута, однако команда не удержала победу над мощной в нынешнем сезоне Астон Виллой. Бирмингемцы сравняли счет на 90-й минуте.

Отметим невероятный камбэк Ливерпуля в матче с Фулхэмом. Еще на 87-й минуте команда Юргена Клоппа проигрывала 2:3, но Эндо и Александер-Арнольд забили два гола за две минуты и принесли Красным победу 4:3.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Челси - Брайтон 3:2
Голы: Фернандес, 17, 65 (с пен), Колвилл, 21 - Буананотте, 43, Педро, 90+2

Удален: Галлахер, 45

Борнмут - Астон Вилла 2:2
Голы: Семеньо, 10, Соланке, 52 - Байлли, 20, Уоткинс, 90

Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Голы: Лено, 20 (в свои ворота), Макаллистер, 39, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 - Уилсон, 25, Тете, 45, Декордова-Рид, 80

Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Голы: Кудус, 13 - Эдуард, 53

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Михаил Мудрик Илья Забарный Челси Брайтон Борнмут Ливерпуль Фулхэм Кристал Пэлас Вест Хэм Астон Вилла Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Владислав Антонов
АПЛ цього сезону - як дуже солодкий торт. Стільки мегавидовищних матчів, що просто їде дах.
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🔱Avtoigor🔱
Вітаю усіх вболівальників Ліверпуля🏆🏆🏆
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Octopus
Мудрик хорошо играет, когда Де Дзерби рядом, что говорит о том, что большинство его проблем в психологической плоскости.
Говорили, что молодежь не смотрит футбол, надо бы таймы сделать по 30 минут, вместо этого в новом сезоне таймы стали по 55+ минут))
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+1
locator-x
Трент це феномен) хто-хто встигає скрізь?
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0
contr
Мудрику потрібна команда граюча від глухої оборони ☝️Всі в захисті Мудрик в атаку на відрив і в нього буде ок☝️
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0
easterly
Не Салах, а Ватару Ендо
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0
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