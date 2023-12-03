Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль

Челси после неудачного матча с Ньюкаслом сумел реабилитироваться, обыграв Брайтон со счетом 3:2. При этом лондонцы снова доигрывали встречу в меньшинстве.

Хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и отыграл до 80-й минуты. Украинец был активен во втором тайме после удаления Галлахера. В одной из контратак Михаил заработал пенальти, который реализовал Энцо Фернандес.

Синие поднялись на 10-е место АПЛ.

Украинец Илья Забарный провел весь матч в составе Борнмута, однако команда не удержала победу над мощной в нынешнем сезоне Астон Виллой. Бирмингемцы сравняли счет на 90-й минуте.

Отметим невероятный камбэк Ливерпуля в матче с Фулхэмом. Еще на 87-й минуте команда Юргена Клоппа проигрывала 2:3, но Эндо и Александер-Арнольд забили два гола за две минуты и принесли Красным победу 4:3.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Челси - Брайтон 3:2

Голы: Фернандес, 17, 65 (с пен), Колвилл, 21 - Буананотте, 43, Педро, 90+2

Удален: Галлахер, 45

Борнмут - Астон Вилла 2:2

Голы: Семеньо, 10, Соланке, 52 - Байлли, 20, Уоткинс, 90

Ливерпуль - Фулхэм 4:3

Голы: Лено, 20 (в свои ворота), Макаллистер, 39, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 - Уилсон, 25, Тете, 45, Декордова-Рид, 80

Вест Хэм - Астон Вилла 1:1

Голы: Кудус, 13 - Эдуард, 53