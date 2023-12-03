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Чемпионат Англии
Челси
03.12.2023 16:00 – FT 3 : 2
Брайтон
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Англия
03 декабря 2023, 19:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:18
3187
0

Челси – Брайтон – 3:2. Как Мудрик заработал пенальти. Обзор матча

Неплохой матч для украинца

03 декабря 2023, 19:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:18
3187
0
Челси – Брайтон – 3:2. Как Мудрик заработал пенальти. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 3:2. Михаил Мудрик провел на поле 80 минут и заработал пенальти. Украинца на 65-й минуте сбил Джеймс Милнер.

Если не учитывать этот эпизод, то Михаил в игре особо не выделялся. Команда поднялась в топ-10 АПЛ.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Челси - Брайтон 3:2
Голы: Фернандес, 17, 65 (с пен), Колвилл, 21 - Буананотте, 43, Педро, 90+2

Момент с пенальти на 4:17 обзора

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +1
Конор Галлахер (Челси) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Брайтон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Колвилл (Челси).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
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Брайтон Челси Михаил Мудрик видео голов и обзор Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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