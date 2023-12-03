«Челси» в матче чемпионата Англии обыграл «Брайтон» со счетом 3:2. Михаил Мудрик провел на поле 80 минут и заработал пенальти. Украинца на 65-й минуте сбил Джеймс Милнер.

Если не учитывать этот эпизод, то Михаил в игре особо не выделялся. Команда поднялась в топ-10 АПЛ.

Чемпионат Англии. 14-й тур

Челси - Брайтон 3:2

Голы: Фернандес, 17, 65 (с пен), Колвилл, 21 - Буананотте, 43, Педро, 90+2

Момент с пенальти на 4:17 обзора