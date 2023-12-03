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Чемпионат Англии
Челси
03.12.2023 16:00 - : -
Брайтон
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Англия
03 декабря 2023, 01:13 | Обновлено 03 декабря 2023, 01:38
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0

Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 декабря в 16:00 по Киеву

03 декабря 2023, 01:13 | Обновлено 03 декабря 2023, 01:38
65
0
Челси – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Брайтоном». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Челси

Клуб прошлый сезон, первый полноценный после прихода новых, американских инвесторов, напрочь провалился, не просто не сохранив место в топ-4, но и вовсе вылетев из зоны еврокубков. Было понятно, что новому менеджеру, Почеттино, было нетрудно прибавить, по сравнению с 12-м местом в АПЛ. Но и на стартовом отрезке нового розыгрыша мало что получалось, и Маурисио не скрывал, что слышал свист в адрес себя и своих подопечных. Но и фанатов можно было понять: всего 1 победа в 6 первых турах. Но постепенно начали удаваться хорошие поединки. Пенсионеры чуть не выиграли у Арсенала, упустив преимущество в 2 гола, разгромили Тоттенхэм и выдали 4:4 с Манчестер Сити. После паузы на игры сборных Ньюкасл всех вернул на землю, выиграв разгромно, 4:1.

Брайтон

Команда должна быть даже благодарна как раз синим. Мало того, что в Лондон стабильно получается продавать за громадные деньги футболистов (потом безболезненно находя им дешевую замену), так еще и осенью прошлого года по проторенной дорожке отправился и наставник, Грэм Поттер. В итоге освободилось место для Роберто Де Дзерби, и тот, заняв должность, сразу же привел новых подопечных на шестое место, и, значит, принес право дебютировать в еврокубке. В Лиге Европы англичане начинали с поражения, но потом набрали обороты. После 1:0 с АЕКом в четверг гарантировали себе право сыграть в плей-офф. При этом возросшую нагрузку неопытный коллектив не выдержал, и это видно по результатам. Если сначала было 5 побед в 6 турах, то с конца сентября в Премьер-Лиге перестали выигрывать. И только у Ноттингем Форест получилось выиграть, 3:2.

Статистика личных встреч

В АПЛ Брайтон не проигрывает 5 раз, и победил в обоих матчах прошлого сезона. Но в сентябре в кубке выиграл Брайтон.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пенсионеров. Но гости сейчас в хорошей форме - ставим на них при форе +1 гол (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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