Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
03.12.2023 16:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2023, 01:24 |
26
0

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ в 16:00 по Киеву

03 декабря 2023, 01:24 |
26
0
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Челси Брайтон Челси - Брайтон смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Футбол | 02 декабря 2023, 09:00 17
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера

Очевидно, в ближайшее время свой шанс на «Олд Траффорд» получит турок Алтай Байындыр

Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 02 декабря 2023, 19:50 61
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Гамбурге состоялась жеребьевка финального раунда ЧЕ-2024

Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Футбол | 02.12.2023, 21:42
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Футбол | 02.12.2023, 16:46
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Футбол | 03.12.2023, 00:02
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Обошлись минимальной победой. Ньюкасл одолел Ман Юнайтед на своем поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 16
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
02.12.2023, 17:16
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем