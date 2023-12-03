Англия03 декабря 2023, 01:24 |
26
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Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ в 16:00 по Киеву
03 декабря 2023, 01:24 |
26
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3 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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