ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ, который его команда доигрывала в меньшинстве.

«Мы хорошо начали, мы хорошо играли 11 против 11. Второй тайм был сложным, так как у нас было на одного игрока меньше.

«Брайтон» – очень хорошая команда и играет хорошо. Нам пришлось отходить в глубину, но мы забили третий гол, имея на одного человека меньше.

Команда устала, мы все устали, но в целом довольны. После «Ньюкасла» нам нужно было показать другое качество игры. Поэтому я счастлив.

О слабой игре после того, как повели в счете 2:0: «Только последние пять минут перед тем, как мы пропустили гол и получили красную карточку. Мне нужно еще раз посмотреть игру, но второй тайм мы провели хорошо. В целом, мы заслужили победу».

О красной карточке Галлахера: «Я не верю, что это было так. Мне нужно посмотреть еще раз. Мы должны понять судей, а они должны понять нас».

О решениях VAR: «Почему они назначили пенальти, а потом проверили VAR [в случае с игрой рукой Колвилла]?

«Трудно понять, почему. Это не для того, чтобы жаловаться или критиковать. Почему с пенальти на Мудрике ждали решения VAR, а за попадание в руку дали сразу? Это так странно, как мы иногда используем VAR. Но мы должны быть счастливы после победы», – сказал Почеттино.