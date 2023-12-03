ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

«Мы не могли не сделать фото с Киевской елкой», – написала жена футболиста в социальных сетях, прикрепив несколько фотографий.

Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.