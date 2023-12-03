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  4. ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии
Англия
03 декабря 2023, 23:56 |
1515
0

ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии

Дерево было подсвечено в цвета украинского флага

03 декабря 2023, 23:56 |
1515
0
ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

«Мы не могли не сделать фото с Киевской елкой», – написала жена футболиста в социальных сетях, прикрепив несколько фотографий.

Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.

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Илья Забарный Борнмут фото lifestyle
Источник Sport.ua
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