Англия03 декабря 2023, 23:56 |
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ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии
Дерево было подсвечено в цвета украинского флага
03 декабря 2023, 23:56 |
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.
«Мы не могли не сделать фото с Киевской елкой», – написала жена футболиста в социальных сетях, прикрепив несколько фотографий.
Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.
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