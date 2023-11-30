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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 04:28 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:31
534
0

Арсенал установил исторический рекорд Лиги чемпионов в матче с Лансом

У лондонцев забивали почти все

30 ноября 2023, 04:28 | Обновлено 30 ноября 2023, 04:31
534
0
Арсенал установил исторический рекорд Лиги чемпионов в матче с Лансом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» оформил досрочное завоевание первого места в своей группе Лиги чемпионов разгромом «Ланса» (6:0). Еще в первом тайме пять голов в ворота французской команды забили Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Это достижение стало уникальным, сообщает Opta. «Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, в составе которой в первом тайме забитыми голами отличились минимум пять разных футболистов (исключая автоголы).

Также «Арсеналу» покорилось еще несколько рекордов в матче с «Лансом».

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Арсенал Лондон Ланс Лига чемпионов Мартин Эдегор Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли Букайо Сака Кай Хаверц
Источник Opta
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