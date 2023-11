Арсенал установил исторический рекорд Лиги чемпионов в матче с Лансом

«Арсенал» оформил досрочное завоевание первого места в своей группе Лиги чемпионов разгромом «Ланса» (6:0). Еще в первом тайме пять голов в ворота французской команды забили Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Это достижение стало уникальным, сообщает Opta. «Арсенал» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, в составе которой в первом тайме забитыми голами отличились минимум пять разных футболистов (исключая автоголы).

