Арсенал установил два рекорда Англии в матче с Лансом

«Арсенал» одержал яркую победу над «Лансом» (6:0), которая позволила «канонирам» не просто пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но и досрочно стать победителем группы В.

Также команда Микеля Артеты вошла в историю. Эти 6:0 над «Лансом» – самая крупная победа английской команды над французской в истории еврокубков, сообщает Opta.

6-0 - Arsenal’s 6-0 win is the biggest ever victory by an English team against a French opponent in European competition. Bagel. pic.twitter.com/gfYjLlXyLb