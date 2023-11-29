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Лига Чемпионов
Арсенал
29.11.2023 22:00 – FT 6 : 0
Ланс
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:14
422
5

Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф

Путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья

29 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:14
422
5
Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Ланс» со счетом 6:0.

По мячу на свой счет записали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартинелли, Мартин Эдегор, Жоржиньо

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский футболист хозяев поля Александр Зинченко вышел на поле в основном составе и был заменен в перерыве матча

Турнирное положение: Арсенал (12), ПСВ (8), Ланс (5), Севилья (4). Канониры вместе с ПСВ досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья. Испанскому клубу нужна только победа

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 5-й тур, 29 ноября

Арсенал (Англия) – Ланс (Франция) – 6:0

Голы: Хаверц, 13, Габриэл Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Ланс Александр Зинченко Севилья ПСВ Кай Хаверц Габриэл Жезус Букайо Сака Габриэл Мартинелли Мартин Эдегор Жоржиньо
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Sheva19
Унианы
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0
Sheva19
Кроме Англии остальным странам максимум три клуба и то много.Нафига нужны всякие Угоны Лансы Реал Соседаты это клубы уровня Лиги Европы не более
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0
Octopus
Да, только у Ланса было 4 пропущенных в 4 матчах, а тут 6 за 1 пропустил. Арсенал принял озверин видимо. Хаверца надо похвалить, такая разгромная победа случилась в основном благодаря его быстрому голу, после которого Ланс поплыл.
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0
Первый Среди Равных
Франція - це нефутбольна країна. Французькі клуби майже ніколи нічого не вигравали. Там регбі - спорт номер 1, і навіть гандбол з велоспортом популярніші за футбол. 
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0
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