Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф
Путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Ланс» со счетом 6:0.
По мячу на свой счет записали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартинелли, Мартин Эдегор, Жоржиньо
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Украинский футболист хозяев поля Александр Зинченко вышел на поле в основном составе и был заменен в перерыве матча
Турнирное положение: Арсенал (12), ПСВ (8), Ланс (5), Севилья (4). Канониры вместе с ПСВ досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья. Испанскому клубу нужна только победа
Лига чемпионов 2023/24
Группа B. 5-й тур, 29 ноября
Арсенал (Англия) – Ланс (Франция) – 6:0
Голы: Хаверц, 13, Габриэл Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)
Турнирная таблица
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