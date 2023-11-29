Арсенал с Зинченко разгромил Ланс. Канониры вместе с ПСВ вышли в плей-офф

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил «Ланс» со счетом 6:0.

По мячу на свой счет записали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Мартинелли, Мартин Эдегор, Жоржиньо

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Украинский футболист хозяев поля Александр Зинченко вышел на поле в основном составе и был заменен в перерыве матча

Турнирное положение: Арсенал (12), ПСВ (8), Ланс (5), Севилья (4). Канониры вместе с ПСВ досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы в последнем туре разыграют Ланс и Севилья. Испанскому клубу нужна только победа

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 5-й тур, 29 ноября

Арсенал (Англия) – Ланс (Франция) – 6:0

Голы: Хаверц, 13, Габриэл Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)

Турнирная таблица