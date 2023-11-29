Реал – Наполи, Арсенал – Ланс, Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 29 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

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В вечернем блоке в 22:00 начинаются 6 поединков.

Голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе Бенфики на игру с Интером.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в основе на матч с Наполи.

Украинец Александр Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 29 ноября

22:00. Арсенал – Ланс

22:00. Бавария – Копенгаген

22:00. Бенфика – Интер

22:00. Брага – Унион Берлин

22:00. Реал Мадрид – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург

Турнирные таблицы

22:00. Арсенал – Ланс

22:00. Бавария – Копенгаген

22:00. Бенфика – Интер

22:00. Брага – Унион Берлин

22:00. Реал Мадрид – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург