Реал – Наполи, Арсенал – Ланс, Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE
29 ноября в 22:00 проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 29 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
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В вечернем блоке в 22:00 начинаются 6 поединков.
Голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе Бенфики на игру с Интером.
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в основе на матч с Наполи.
Украинец Александр Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса.
🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 29 ноября
- 22:00. Арсенал – Ланс
- 22:00. Бавария – Копенгаген
- 22:00. Бенфика – Интер
- 22:00. Брага – Унион Берлин
- 22:00. Реал Мадрид – Наполи
- 22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург
Турнирные таблицы
22:00. Арсенал – Ланс
22:00. Бавария – Копенгаген
22:00. Бенфика – Интер
22:00. Брага – Унион Берлин
22:00. Реал Мадрид – Наполи
22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург
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