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29.11.2023 22:00 - : -
Копенгаген
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 22:00 |
280
0

Реал – Наполи, Арсенал – Ланс, Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE

29 ноября в 22:00 проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 22:00 |
280
0
Реал – Наполи, Арсенал – Ланс, Бенфика – Интер. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

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В вечернем блоке в 22:00 начинаются 6 поединков.

Голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе Бенфики на игру с Интером.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин выйдет в основе на матч с Наполи.

Украинец Александр Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 29 ноября

  • 22:00. Арсенал – Ланс
  • 22:00. Бавария – Копенгаген
  • 22:00. Бенфика – Интер
  • 22:00. Брага – Унион Берлин
  • 22:00. Реал Мадрид – Наполи
  • 22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург

Турнирные таблицы

22:00. Арсенал – Ланс

22:00. Бавария – Копенгаген

22:00. Бенфика – Интер

22:00. Брага – Унион Берлин

22:00. Реал Мадрид – Наполи

22:00. Реал Сосьедад – РБ Зальцбург

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Источник Sport.ua
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