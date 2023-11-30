Реал С – Зальцбург – 0:0. С Балакиным сыграли сухо. Видеообзор матча

Николай Балакин стал первым украинским арбитром с 1998 года, который работал на матче группового этапа Лиги чемпионов. Нашему судье не пришлось фиксировать голы. «Реал Сосьедад» обладал игровым перевесом, но не смог пробить защиту «Зальцбурга».

Николай Балакин показал две желтые карточки – по одной каждой из команд.

Перед последним туром у басков поровну очков с «Интером». Чтобы выиграть группу, «Реал Сосьедаду» нужно не проиграть итальянцам в последнем туре на выезде.

«Зальцбург» опережает на три очка «Бенфику». Чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, австрийцам достаточно в последнем туре на своем поле не проиграть португальцам крупнее, чем в один гол.

Лига чемпионов

5-й тур

«Реал Сосьедад» – «Зальцбург» – 0:0