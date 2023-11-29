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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
29.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 23:54 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:41
1306
4

Украинский арбитр обслужил матч Лиги чемпионов. Команды голы не забивали

Николай Балакин получил опыт матча Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 23:54 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:41
1306
4
Украинский арбитр обслужил матч Лиги чемпионов. Команды голы не забивали
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реал» Сосьедадом и «Зальцбургом» был интересен тем, что главным арбитром был украинский рефери Николай Балакин.

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зальцбург» остается третьим и опережает «Бенфику» в борьбе за выход в Лигу Европы.

Балакин в течение матча показал две желтые карточки.

Лига чемпионов. Группа G

Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0

Реал: Ремиро, Одриосола (Траоре, 74), Элустондо (Пачеко, 46), Зубелдия, Муньос, Мендес (Андер, 65), Зубименди, Турриентес, Оярсабаль (Садик, 80), Захарян, Али-Чо (Кубо, 74)

Зальцбург: Шлагер, Дедич, Пьятковски, Павлович (Моргалла, 46), Улмер (Байдо, 84), Капальдо, Глух (Аманква, 78), Бидструп, Сушич, Ратков (Конате, 62), Доргелес (Шимич, 62)

1. Реал Сосьедад - 11
2. Интер - 11
3. Зальцбург - 4
4. Бенфика - 1

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Лига чемпионов Реал Сосьедад РБ Зальцбург Николай Балакин
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Dfkbvj
Красава, на ТМ відсудив))) 
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0
Sheva19
Надеюсь Бенфика вылетит с позором в последнем туре 
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0
Выталкиватель парашутистов
Какая Монзуль??? Ее даже на последний ЧМ среди женщин не пригласили... Чисто мистечковый арбитр, выполняющая распоряжения своего пипиньки Лучи...
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0
Первый Среди Равных
Краще б взяли Монзуль
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0
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