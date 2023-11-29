Украинский арбитр обслужил матч Лиги чемпионов. Команды голы не забивали

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реал» Сосьедадом и «Зальцбургом» был интересен тем, что главным арбитром был украинский рефери Николай Балакин.

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зальцбург» остается третьим и опережает «Бенфику» в борьбе за выход в Лигу Европы.

Балакин в течение матча показал две желтые карточки.

Лига чемпионов. Группа G

Реал Сосьедад - Зальцбург 0:0

Реал: Ремиро, Одриосола (Траоре, 74), Элустондо (Пачеко, 46), Зубелдия, Муньос, Мендес (Андер, 65), Зубименди, Турриентес, Оярсабаль (Садик, 80), Захарян, Али-Чо (Кубо, 74)

Зальцбург: Шлагер, Дедич, Пьятковски, Павлович (Моргалла, 46), Улмер (Байдо, 84), Капальдо, Глух (Аманква, 78), Бидструп, Сушич, Ратков (Конате, 62), Доргелес (Шимич, 62)

1. Реал Сосьедад - 11

2. Интер - 11

3. Зальцбург - 4

4. Бенфика - 1