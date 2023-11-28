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29.11.2023 22:00 - : -
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28 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:19
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Арсенал – Ланс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2023, 22:07 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:19
101
0
Арсенал – Ланс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на «Эмирейтс» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с «Лансом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Клуб в прошлом сезоне наконец-то вернулся в топ-4 Английской Премьер-Лиги. Более того, команда, которая долгое время заканчивала за пределами квартета лидеров, стала вице-чемпионом страны. И сейчас, неплохо усилившись точечной селекцией в летнем трансферном окне, канониры пытаются удерживать позиции в АПЛ, и в целом у них неплохо получается: много побед, минимум поражений, место в группе лидеров. Но заодно наконец-то подопечные Микеля Артеты поднялись в Лигу чемпионов. И тут у англичан осталось буквально 1 шаг до выхода в плей-офф. Они разгромили дома ПСВ и дважды скромно, но уверенно обыграли Севилью. Вот только как раз во Франции была единственная осечка. И ее, конечно же, сейчас хочется компенсировать, реабилитироваться - дополнительная мотивация для Зинченко и компании.

Ланс

Команда прибавила еще резче за последнее время. Ведь она до 2020-го года вообще долгое время болталась в Лиге 2. Наконец-то вернувшись в элитный дивизион и закрепившись там, подопечные Франка Эса смогли в прошлом сезоне занять 2-е место - выше, причем минимально, был только ПСЖ. Сейчас кроваво-золотые идут явно хуже. Но стоит помнить, что немало сил отбирает Лига чемпионов, куда французы вернулись после паузы, которая намного дольше, чем у англичан... И снова обыграли как раз их. А вот другие поединки получились хуже. Сначала ограничились тем, что сравняли счет с Севильей на выезде. А с ПСВ в спарке взяли только 1 очко в 2-х поединках: 1:1 на своем поле, 0:1 в Эйндховене.

Статистика личных встреч

До этого поражения были поединки конца прошлого века. Тогда французы не пустили канониров в плей-офф Лиги чемпионов, но потом уступили в полуфинале Кубка УЕФА.

Прогноз

Букмекерские конторы считают что Арсеналу пора взять реванш у Ланса. Можно попробовать использовать ставку на канониров при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,82).

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Арсенал Лондон Ланс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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