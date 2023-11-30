АРТЕТА после разгрома Ланса: «Я даже не мечтал о таком»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча с «Лансом» (6:0).

«Я даже не мечтал о таком, но сегодня у нас был шанс пробиться в плей-офф и стать лидером группы, и мы сделали это очень убедительно против действительно хорошей команды. Я думаю, что «Арсенал» с самого начала показал много агрессии и решительности, все происходило правильно, особенно в первые 30 минут, и это очень помогло выиграть матч.

Давайте посмотрим, как мы доберемся до шестого тура. Теперь дело сделано, и то, чего мы хотим достичь каждый раз, когда нам предстоит сыграть матч, это выиграть его. Но то, что «Арсенал» уже выиграл группу, безусловно, дает нам некоторое пространство в отношении состава, чтобы более или менее использовать некоторых игроков.

Почему Эдегор провел полный матч? У нас пять запасных. Нам нужно было расставить приоритеты, кому отдыхать, и он тоже набрал много минут за последние шесть или семь недель. Поэтому мы спросили его, как он себя чувствует. и с ним все в порядке», – цитирует Микеля Артету официальный сайт «Арсенала».