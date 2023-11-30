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Арсенал
29.11.2023 22:00 – FT 6 : 0
Ланс
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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 02:13 | Обновлено 30 ноября 2023, 02:17
55
0

Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча

Карнавал в исполнении команды Микеля Артеты

30 ноября 2023, 02:13 | Обновлено 30 ноября 2023, 02:17
55
0
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в первом тайме «Арсенал» забил пять безответных голов в ворота «Ланса». Причем отличились пять разных игроков: Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Шестым автором гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти под занавес матча. Этот гол позволил оформить самый большой разгром, который устроила английская команда французской в истории еврокубков.

Украинец Александр Зинченко был заменен в перерыве и не отметился результативными действиями.

«Арсенал» досрочно стал победителем своей группы.

Лига чемпионов

5-й тур

«Арсенал» – «Ланс» – 6:0

Голы: Хаверц, 13 (1:0), Жезус, 21 (2:0), Сака, 23 (3:0), Мартинелли, 27 (4:0), Эдегор, 45+1 (5:0), Жоржиньо, 86, пенальти (6:0).

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Арсенал).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор Ланс Александр Зинченко Кай Хаверц Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли Жоржиньо Букайо Сака
Источник Sport.ua
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