Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча

Уже в первом тайме «Арсенал» забил пять безответных голов в ворота «Ланса». Причем отличились пять разных игроков: Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Шестым автором гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти под занавес матча. Этот гол позволил оформить самый большой разгром, который устроила английская команда французской в истории еврокубков.

Украинец Александр Зинченко был заменен в перерыве и не отметился результативными действиями.

«Арсенал» досрочно стал победителем своей группы.

Лига чемпионов

5-й тур

«Арсенал» – «Ланс» – 6:0

Голы: Хаверц, 13 (1:0), Жезус, 21 (2:0), Сака, 23 (3:0), Мартинелли, 27 (4:0), Эдегор, 45+1 (5:0), Жоржиньо, 86, пенальти (6:0).