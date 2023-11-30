Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Карнавал в исполнении команды Микеля Артеты
Уже в первом тайме «Арсенал» забил пять безответных голов в ворота «Ланса». Причем отличились пять разных игроков: Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.
Шестым автором гола стал Жоржиньо, который реализовал пенальти под занавес матча. Этот гол позволил оформить самый большой разгром, который устроила английская команда французской в истории еврокубков.
Украинец Александр Зинченко был заменен в перерыве и не отметился результативными действиями.
«Арсенал» досрочно стал победителем своей группы.
Лига чемпионов
5-й тур
«Арсенал» – «Ланс» – 6:0
Голы: Хаверц, 13 (1:0), Жезус, 21 (2:0), Сака, 23 (3:0), Мартинелли, 27 (4:0), Эдегор, 45+1 (5:0), Жоржиньо, 86, пенальти (6:0).
События матча
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