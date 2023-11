Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса

26 ноября состоялся финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. Все решилось в двух одиночных встречах.

В первой игре Маттео Арнальди в трех партиях выиграл у Алексея Попырина.

Во второй сошлись лидеры сборных: Алекс де Минаур и Янник Синнер. Янник разгромил австралийского демона в двух сетах.

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

Финал Кука Дэвиса 2023. Финал

Италия – Австралия – 2:0

🇮🇹 WORLD CHAMPIONS 🇮🇹



Italy win the #DavisCup for the first time in 47 years!#DavisCupFinals pic.twitter.com/Mij48Q9w83