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Кубок Дэвиса
26 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:31
1318
0

Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса

Все решилось в двух одиночных поединок, победы одержали Янник и Маттео Арнальди

26 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:31
1318
0
Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 ноября состоялся финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. Все решилось в двух одиночных встречах.

В первой игре Маттео Арнальди в трех партиях выиграл у Алексея Попырина.

Во второй сошлись лидеры сборных: Алекс де Минаур и Янник Синнер. Янник разгромил австралийского демона в двух сетах.

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

Финал Кука Дэвиса 2023. Финал

Италия – Австралия – 2:0

  • Маттео Арнальди – Алексей Попырин – 7:5, 2:6, 6:4
  • Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:0
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Источник Sport.ua
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