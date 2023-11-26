Синнер разбил демона. Италия обыграла Австралию и выиграла Кубок Дэвиса
Все решилось в двух одиночных поединок, победы одержали Янник и Маттео Арнальди
26 ноября состоялся финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).
В поединке за трофей сборная Италии обыграла Австралию. Все решилось в двух одиночных встречах.
В первой игре Маттео Арнальди в трех партиях выиграл у Алексея Попырина.
Во второй сошлись лидеры сборных: Алекс де Минаур и Янник Синнер. Янник разгромил австралийского демона в двух сетах.
Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса. Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.
Финал Кука Дэвиса 2023. Финал
Италия – Австралия – 2:0
- Маттео Арнальди – Алексей Попырин – 7:5, 2:6, 6:4
- Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:0
🇮🇹 WORLD CHAMPIONS 🇮🇹— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023
Italy win the #DavisCup for the first time in 47 years!#DavisCupFinals pic.twitter.com/Mij48Q9w83
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