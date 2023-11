Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023

25 ноября состоялся последний полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Италии с камбеком обыграла Сербию. Все решилось в парном поединке.

В первой игре Лоренцо Музетти в трех сетах уступил Миомиру Кецмановичу.

Во второй сошлись лидеры сборных: Янник Синнер и Новак Джокович. Янник спас 2 матчбола на подаче в 10-м гейме 3-го сета, а затем взял 2 гейма подряд и закрыл Ноле в трех партиях.

В решающем парном поединке тандем Лоренцо Сонего / Янник Синнер уверенно обыграл дуэт Новак Джокович / Миомир Кецманович. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Австралии, которая вчера, 24 ноября, выиграла у финов.

Итальянцы впервые за 25 лет пробились в финал командного турнира.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Италия – Сербия – 2:1

