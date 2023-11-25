Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023
Итальянцы обыграли Сербию и сыграют в матче за трофей против Австралии
25 ноября состоялся последний полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).
Сборная Италии с камбеком обыграла Сербию. Все решилось в парном поединке.
В первой игре Лоренцо Музетти в трех сетах уступил Миомиру Кецмановичу.
Во второй сошлись лидеры сборных: Янник Синнер и Новак Джокович. Янник спас 2 матчбола на подаче в 10-м гейме 3-го сета, а затем взял 2 гейма подряд и закрыл Ноле в трех партиях.
В решающем парном поединке тандем Лоренцо Сонего / Янник Синнер уверенно обыграл дуэт Новак Джокович / Миомир Кецманович. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Австралии, которая вчера, 24 ноября, выиграла у финов.
Итальянцы впервые за 25 лет пробились в финал командного турнира.
Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал
Италия – Сербия – 2:1
- Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6
- Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
- Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Новак Джокович / Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
FINALISTI 🇮🇹— Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2023
Italy are in the Davis Cup final for the first time since 1998! #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/tG3jCBdrCb
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