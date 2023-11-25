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Кубок Дэвиса
25 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:33
1326
0

Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023

Итальянцы обыграли Сербию и сыграют в матче за трофей против Австралии

25 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 21:33
1326
0
Синнер снова огорчил Джоковича и вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Лоренцо Сонего

25 ноября состоялся последний полуфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Италии с камбеком обыграла Сербию. Все решилось в парном поединке.

В первой игре Лоренцо Музетти в трех сетах уступил Миомиру Кецмановичу.

Во второй сошлись лидеры сборных: Янник Синнер и Новак Джокович. Янник спас 2 матчбола на подаче в 10-м гейме 3-го сета, а затем взял 2 гейма подряд и закрыл Ноле в трех партиях.

В решающем парном поединке тандем Лоренцо Сонего / Янник Синнер уверенно обыграл дуэт Новак Джокович / Миомир Кецманович. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В финале Кубка Дэвиса Италия сыграет против команды Австралии, которая вчера, 24 ноября, выиграла у финов.

Итальянцы впервые за 25 лет пробились в финал командного турнира.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Италия – Сербия – 2:1

  • Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6
  • Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
  • Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Новак Джокович / Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
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Источник Sport.ua
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