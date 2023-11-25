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Кубок Дэвиса
25 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:51
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0

Спас 2 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии

Янник в трех сетах обыграл Новака в полуфинале Кубка Дэвиса 2023

25 ноября 2023, 18:49 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:51
701
0
Спас 2 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл у первого номера АТР Новака Джоковича (Сербия).

Лидеры сборных Италии и Сербии сошлись во 2-й игре полуфинала финальной части Кубка Дэвиса 2023.

Синнер выиграл первый сет, однако второй остался за Ноле. В третьей партии сербский теннисист имел 2 матчбола на приеме в 10-м гейме, однако не сумел закрыть итальянца, а затем проиграл 2 оставшихся гейма. Итог – 7:5.

Благодаря этой победе Синнер перевел матчевую встречу Италия – Сербия в третью парную игру. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу 7:6 (9:7), 2:6, 1:6.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Италия – Сербия – 1:1

  • Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6
  • Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
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Источник Sport.ua
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