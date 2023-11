Спас 2 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл у первого номера АТР Новака Джоковича (Сербия).

Лидеры сборных Италии и Сербии сошлись во 2-й игре полуфинала финальной части Кубка Дэвиса 2023.

Синнер выиграл первый сет, однако второй остался за Ноле. В третьей партии сербский теннисист имел 2 матчбола на приеме в 10-м гейме, однако не сумел закрыть итальянца, а затем проиграл 2 оставшихся гейма. Итог – 7:5.

Благодаря этой победе Синнер перевел матчевую встречу Италия – Сербия в третью парную игру. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу 7:6 (9:7), 2:6, 1:6.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Италия – Сербия – 1:1

What a match 😅



An inspired @janniksin saves three match points to take the tie to a deciding doubles! 🇮🇹#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/seyHbFIoqI