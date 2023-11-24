Стала известна первая сборная, которая вышла в финал Кубка Дэвиса 2023
Команда Австралии ожидаемо обыграла Финляндию
24 ноября состоялся первый полуфинальный поединок финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).
Сборная Австралии ожидаемо обыграла команду Финляндии. Судьба встречи решилась в двух одиночных матчах.
В первой игре Алексей Попырин обыграл Отто Виртанена в двух сетах.
Во второй австралийский демон Алекс Де Минаур без проблем справился с Эмилем Руусувуори также в двух партиях.
Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал командного турнира. В поединке за трофей Австралия сыграет против победителей матча Италия – Сербия.
В прошлом сезоне Австралия также играла в финале Кубка Дэвиса. Тогда титул завоевала Канада.
Австралийцы сразятся за 23-й титул в командном турнире и первый с 2003 года.
Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал
Австралия – Финляндия – 2:0
- Алексей Попырин – Отто Виртанен – 7:6 (7:5), 6:2
- Алекс Де Минаур – Эмиль Руусувуори – 6:4, 6:3
Aus-tanding 🇦🇺— Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2023
Australia are in the Davis Cup Final for the second year in a row 💪#DavisCupFinals pic.twitter.com/abkq6lqMLZ
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