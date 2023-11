Стала известна первая сборная, которая вышла в финал Кубка Дэвиса 2023

24 ноября состоялся первый полуфинальный поединок финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Австралии ожидаемо обыграла команду Финляндии. Судьба встречи решилась в двух одиночных матчах.

В первой игре Алексей Попырин обыграл Отто Виртанена в двух сетах.

Во второй австралийский демон Алекс Де Минаур без проблем справился с Эмилем Руусувуори также в двух партиях.

Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал командного турнира. В поединке за трофей Австралия сыграет против победителей матча Италия – Сербия.

В прошлом сезоне Австралия также играла в финале Кубка Дэвиса. Тогда титул завоевала Канада.

Австралийцы сразятся за 23-й титул в командном турнире и первый с 2003 года.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Австралия – Финляндия – 2:0

Aus-tanding 🇦🇺



Australia are in the Davis Cup Final for the second year in a row 💪#DavisCupFinals pic.twitter.com/abkq6lqMLZ