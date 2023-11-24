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Кубок Дэвиса
24 ноября 2023, 21:40 |
911
0

Стала известна первая сборная, которая вышла в финал Кубка Дэвиса 2023

Команда Австралии ожидаемо обыграла Финляндию

24 ноября 2023, 21:40 |
911
0
Стала известна первая сборная, которая вышла в финал Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

24 ноября состоялся первый полуфинальный поединок финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Австралии ожидаемо обыграла команду Финляндии. Судьба встречи решилась в двух одиночных матчах.

В первой игре Алексей Попырин обыграл Отто Виртанена в двух сетах.

Во второй австралийский демон Алекс Де Минаур без проблем справился с Эмилем Руусувуори также в двух партиях.

Благодаря этой победе австралийцы вышли в финал командного турнира. В поединке за трофей Австралия сыграет против победителей матча Италия – Сербия.

В прошлом сезоне Австралия также играла в финале Кубка Дэвиса. Тогда титул завоевала Канада.

Австралийцы сразятся за 23-й титул в командном турнире и первый с 2003 года.

Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал

Австралия – Финляндия – 2:0

  • Алексей Попырин – Отто Виртанен – 7:6 (7:5), 6:2
  • Алекс Де Минаур – Эмиль Руусувуори – 6:4, 6:3
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Эмиль Руусувуори Алексей Попырин Алекс де Минаур Кубок Дэвиса-2023 сборная Австралии по теннису сборная Финляндии по теннису
Источник Sport.ua
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