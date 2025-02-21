Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара
Боливиец Мигелито близок в трансферу в киевский клуб
Киевское «Динамо» завершает подписание атакующего полузащитника бразильского «Сантоса» Мигелито. Об этом пишет боливийский журналист Абрахам Афха.
По информации источника, данные о переходе он получил от одного из тренеров сборной Боливии, к которой потенциальный новичок команды Александра Шовковского привлекается с 2022 года.
В этом сезоне Мигелто провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий. Трансферная стоимость боливийца оценивается в 750 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.
Hoy en #ElSelfie hablamos con @tutufarah, asistente técnico de La Verde, quien nos confirmó varios detalles:— Abraham Afcha (@abrahamafcha) February 20, 2025
-La salida de Terceros del Santos al Dinamo Kiev es casi un hecho. Se los confirmó el propio jugador al CT.
-Diego Arroyo podría entrar en la nómina de marzo.
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