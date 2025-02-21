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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 10:31 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
1305
3

Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара

Боливиец Мигелито близок в трансферу в киевский клуб

21 февраля 2025, 10:31 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:13
1305
3
Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Киевское «Динамо» завершает подписание атакующего полузащитника бразильского «Сантоса» Мигелито. Об этом пишет боливийский журналист Абрахам Афха.

По информации источника, данные о переходе он получил от одного из тренеров сборной Боливии, к которой потенциальный новичок команды Александра Шовковского привлекается с 2022 года.

В этом сезоне Мигелто провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий. Трансферная стоимость боливийца оценивается в 750 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.

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Сантос чемпионат Бразилии по футболу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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VovanSidorovi4
Мощное усиление.
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+1
Умник
С де Пеной угадали.
Неужели опять Буряк?
Ответить
+1
kadaad
Мощное усиление за 750 тысяч евро! 
Ответить
-1
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