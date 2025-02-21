Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара

Киевское «Динамо» завершает подписание атакующего полузащитника бразильского «Сантоса» Мигелито. Об этом пишет боливийский журналист Абрахам Афха.

По информации источника, данные о переходе он получил от одного из тренеров сборной Боливии, к которой потенциальный новичок команды Александра Шовковского привлекается с 2022 года.

В этом сезоне Мигелто провел четыре матча за взрослую команду «Сантоса» – без результативных действий. Трансферная стоимость боливийца оценивается в 750 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.