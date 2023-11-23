Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подпиши его, пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика
Другие новости
23 ноября 2023, 19:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:39
638
0

Подпиши его, пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика

Двойнику итальянского инсайдера 18 лет

23 ноября 2023, 19:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:39
638
0
Подпиши его, пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика
Twitter

Один из игроков EA Sports FC 24 нашел двойника известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

18-летний итальянский футболист выступает за «Специю» из Серии B на позиции центрального полузащитника.

Инсайдер не сумел оставить этот твит, который собрал 2.1 млн просмотров, без внимания, и написал в комментариях:

«Подпиши его пожалуйста, друг».

Некоторые футбольные болельщики и фанаты футбольного симулятора, который ранее назывался FIFA, заметили, что лицо этого футболиста очень похоже на лицо Михаила Мудрика из старых частей игры.

ФОТО. Подпиши его пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика

По теме:
Милан может заявить на следующую игру 15-летнего нападающего
Обошлось. Андре Онана избежал серьезной травмы и уже тренируется с МЮ
Челси уведомил о восстановлении конкурента Мудрика
EA Sports FC 24 Фабрицио Романо Михаил Мудрик Специя фото Серия B
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Евро-2024: если не проходить Боснию, то на ЧЕ делать нечего
Футбол | 23 ноября 2023, 16:03 14
Плей-офф Евро-2024: если не проходить Боснию, то на ЧЕ делать нечего
Плей-офф Евро-2024: если не проходить Боснию, то на ЧЕ делать нечего

Экспресс-представление соперника сборной Украины по полуфиналу

Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине
Футбол | 23 ноября 2023, 18:02 0
Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине
Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине

Олег Старинский хочет, чтобы ему доверили отечественный клуб, участвующий в Лиге чемпионов

Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Биатлон | 23.11.2023, 07:06
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Футбол | 23.11.2023, 12:55
Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
Футбол | 23.11.2023, 07:49
Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
Фьюри объяснил, почему называет Усика «сосиской»
21.11.2023, 18:10 2
Бокс
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 5
Футбол
ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
21.11.2023, 17:50
Теннис
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
21.11.2023, 17:13
Теннис
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
Забарный рассказал, с кем хочет сыграть в матчах плей-офф за выход на Евро
21.11.2023, 20:12 7
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем