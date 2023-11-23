Подпиши его, пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика
Двойнику итальянского инсайдера 18 лет
Один из игроков EA Sports FC 24 нашел двойника известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо.
18-летний итальянский футболист выступает за «Специю» из Серии B на позиции центрального полузащитника.
Инсайдер не сумел оставить этот твит, который собрал 2.1 млн просмотров, без внимания, и написал в комментариях:
«Подпиши его пожалуйста, друг».
Некоторые футбольные болельщики и фанаты футбольного симулятора, который ранее назывался FIFA, заметили, что лицо этого футболиста очень похоже на лицо Михаила Мудрика из старых частей игры.
ФОТО. Подпиши его пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика
Here we go... pic.twitter.com/6sPQEDhCZF— Career Mode Insider | Johan Morer (@CareerModeInsid) November 18, 2023
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