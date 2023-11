Один из игроков EA Sports FC 24 нашел двойника известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

18-летний итальянский футболист выступает за «Специю» из Серии B на позиции центрального полузащитника.

Инсайдер не сумел оставить этот твит, который собрал 2.1 млн просмотров, без внимания, и написал в комментариях:

«Подпиши его пожалуйста, друг».

Некоторые футбольные болельщики и фанаты футбольного симулятора, который ранее назывался FIFA, заметили, что лицо этого футболиста очень похоже на лицо Михаила Мудрика из старых частей игры.

ФОТО. Подпиши его пожалуйста. Фанат нашел Фабрицио Романо в FC24 с лицом Мудрика

Here we go... pic.twitter.com/6sPQEDhCZF