Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023
Все решилось в парном матче, Янник выиграл 18 из последних 20 поединков
23 ноября состоялся первый четвертьфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 в нижней части турнирной сетки, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).
Сборная Италия обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1. Судьба поединка решилась в парном разряде.
Маттео Арнальди в первой игре уступил Ботику ван де Зандсхульпу, хотя на тай-брейке 3-го сета имел 3 матчбола, в том числе и на своей подаче.
Финалист Итогового турнира 2023 и 4-я ракетка мира Янник Синнер сравнял счет в матчевом противостоянии, закрыв Таллона Грикспора в двух партиях.
Для Синнера эта победа стала 18-й в последних 20 играх.
В парном матче тандем Синнер / Сонего оказался сильнее пары Грикспор / Колхоф. Итальянцы выиграли в двух сетах и вышли в полуфинал турнира.
В 1/2 финала Кубка Дэвиса команда Италии встретится с победителями матча Сербия – Великобритания.
Финал Кубка Дэвиса 2023. 1/2 финала
Италия – Нидерланды – 2:1
- Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхулп – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9)
- Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 6:1
- Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – 6:3, 6:4
⚡️️🇮🇹 ITALIA ⚡️🇮🇹— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023
Back-to-back semi-finals for the first time since reaching 3 straight semi-finals in 1996-98!#DavisCupFinals pic.twitter.com/VaKvvHDGWl
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