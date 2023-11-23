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Кубок Дэвиса
23 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:13
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Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023

Все решилось в парном матче, Янник выиграл 18 из последних 20 поединков

23 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:13
599
0
Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

23 ноября состоялся первый четвертьфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 в нижней части турнирной сетки, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Италия обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1. Судьба поединка решилась в парном разряде.

Маттео Арнальди в первой игре уступил Ботику ван де Зандсхульпу, хотя на тай-брейке 3-го сета имел 3 матчбола, в том числе и на своей подаче.

Финалист Итогового турнира 2023 и 4-я ракетка мира Янник Синнер сравнял счет в матчевом противостоянии, закрыв Таллона Грикспора в двух партиях.

Для Синнера эта победа стала 18-й в последних 20 играх.

В парном матче тандем Синнер / Сонего оказался сильнее пары Грикспор / Колхоф. Итальянцы выиграли в двух сетах и вышли в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Кубка Дэвиса команда Италии встретится с победителями матча Сербия – Великобритания.

Финал Кубка Дэвиса 2023. 1/2 финала

Италия – Нидерланды – 2:1

  • Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандсхулп – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9)
  • Янник Синнер – Таллон Грикспор – 7:6 (7:3), 6:1
  • Янник Синнер / Лоренцо Сонего – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф – 6:3, 6:4
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Источник Sport.ua
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