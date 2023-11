Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023

23 ноября состоялся первый четвертьфинальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023 в нижней части турнирной сетки, который проходит на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

Сборная Италия обыграла команду Нидерландов со счетом 2:1. Судьба поединка решилась в парном разряде.

Маттео Арнальди в первой игре уступил Ботику ван де Зандсхульпу, хотя на тай-брейке 3-го сета имел 3 матчбола, в том числе и на своей подаче.

Финалист Итогового турнира 2023 и 4-я ракетка мира Янник Синнер сравнял счет в матчевом противостоянии, закрыв Таллона Грикспора в двух партиях.

Для Синнера эта победа стала 18-й в последних 20 играх.

В парном матче тандем Синнер / Сонего оказался сильнее пары Грикспор / Колхоф. Итальянцы выиграли в двух сетах и вышли в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Кубка Дэвиса команда Италии встретится с победителями матча Сербия – Великобритания.

Финал Кубка Дэвиса 2023. 1/2 финала

Италия – Нидерланды – 2:1

⚡️️🇮🇹 ITALIA ⚡️🇮🇹



Back-to-back semi-finals for the first time since reaching 3 straight semi-finals in 1996-98!#DavisCupFinals pic.twitter.com/VaKvvHDGWl