Стала известна первая полуфинальная пара финального турнира Кубка Дэвиса

Состоялся второй матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.

В среду команда Австралии переиграла сборную Чехии на хардовых кортах Малаги.

Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, в прошлом году они остановились в шаге от титула.

В полуфинале австралийцы сыграют с финнами, которые неожиданно остановили сборную Канады – действующих обладателей титула.

Томаш Махач (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 7:5

Алекс де Минаур (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 7:6(5), 7:5

Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 7:5

