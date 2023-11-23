Стала известна первая полуфинальная пара финального турнира Кубка Дэвиса
Австралия во второй год подряд будет сражаться за путевку в решающий матч
Состоялся второй матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.
В среду команда Австралии переиграла сборную Чехии на хардовых кортах Малаги.
Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, в прошлом году они остановились в шаге от титула.
В полуфинале австралийцы сыграют с финнами, которые неожиданно остановили сборную Канады – действующих обладателей титула.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала
Австралия – Чехия – 2:1
Томаш Махач (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 7:5
Алекс де Минаур (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 7:6(5), 7:5
Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 7:5
Never write off the Aussies! 😤— Davis Cup (@DavisCup) November 22, 2023
From 1-0 down to securing a place in the semi-finals 🇦🇺#DavisCupFinals | @TennisAustralia pic.twitter.com/sifssptZVC
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