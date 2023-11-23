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Кубок Дэвиса
23 ноября 2023, 00:52 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:53
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0

Стала известна первая полуфинальная пара финального турнира Кубка Дэвиса

Австралия во второй год подряд будет сражаться за путевку в решающий матч

23 ноября 2023, 00:52 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:53
170
0
Стала известна первая полуфинальная пара финального турнира Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.

В среду команда Австралии переиграла сборную Чехии на хардовых кортах Малаги.

Сборная Австралии второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, в прошлом году они остановились в шаге от титула.

В полуфинале австралийцы сыграют с финнами, которые неожиданно остановили сборную Канады – действующих обладателей титула.

Кубок Дэвиса. 1/4 финала

Австралия – Чехия – 2:1

Томаш Махач (Чехия) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 7:5
Алекс де Минаур (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 7:6(5), 7:5
Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) – Иржи Легечка (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 7:5

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Кубок Дэвиса-2023 сборная Австралии по теннису сборная Чехии по теннису Томаш Махач Джордан Томпсон (теннисист) Алекс де Минаур Иржи Легечка Мэттью Эбден Макс Перселл
Источник Sport.ua
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