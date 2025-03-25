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25 марта 2025, 14:43 |
480
0

ФОТО. У спортдира Боруссии – новая девушка. Она младше его на 14 лет

У Себастьяна Келя – новая любовь

25 марта 2025, 14:43 |
480
0
ФОТО. У спортдира Боруссии – новая девушка. Она младше его на 14 лет
Instagram. Катарина Кляйнфельдт

Бывший игрок сборной Германии и спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель состоит в отношениях со спортивной ведущей Катариной Кляйнфельдт.

Их роман еще свежий, поэтому пара не афиширует свои чувства.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

45-летний Кель два года назад развелся с Тиной Крюгер после 26 лет отношений и пяти лет брака. Они заявили, что расстались дружески и продолжают поддерживать связь ради троих детей.

Кляйнфельдт, которая младше Келя на 14 лет, работает ведущей на Sport 1 и ведет футбольное шоу Doppelpass. Она начала карьеру в 2015 году на Sky и в детстве сама играла в футбол. Родом из семьи болельщиков «Айнтрахта», она также поддерживает Дортмунд.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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