ФОТО. У спортдира Боруссии – новая девушка. Она младше его на 14 лет
У Себастьяна Келя – новая любовь
Бывший игрок сборной Германии и спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель состоит в отношениях со спортивной ведущей Катариной Кляйнфельдт.
Их роман еще свежий, поэтому пара не афиширует свои чувства.
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45-летний Кель два года назад развелся с Тиной Крюгер после 26 лет отношений и пяти лет брака. Они заявили, что расстались дружески и продолжают поддерживать связь ради троих детей.
Кляйнфельдт, которая младше Келя на 14 лет, работает ведущей на Sport 1 и ведет футбольное шоу Doppelpass. Она начала карьеру в 2015 году на Sky и в детстве сама играла в футбол. Родом из семьи болельщиков «Айнтрахта», она также поддерживает Дортмунд.
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