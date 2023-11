ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики

«Пари Сен-Жермен» выкупил 22-летнего португальского форварда Гонсалу Рамуша в «Бенфики».

Французский клуб в сентябре арендовал Рамуша с опцией выкупа, которой и воспользовался сегодня. «Бенфика» получит от парижан 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Гонсалу Рамуш провел за «Бенфику» 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне португалец в составе «ПСЖ» принял участие в 15 матчах и забил два гола.

Ранее ПСЖ был номинирован на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.

Paris Saint-Germain are pleased to announce that it has exercised the option to purchase Gonçalo Ramos. The Portuguese striker is now contracted to the club until 2028. pic.twitter.com/kO6Ub9LfOC