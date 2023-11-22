ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики
Он уже отыграл за французский клуб 15 матчей
«Пари Сен-Жермен» выкупил 22-летнего португальского форварда Гонсалу Рамуша в «Бенфики».
Французский клуб в сентябре арендовал Рамуша с опцией выкупа, которой и воспользовался сегодня. «Бенфика» получит от парижан 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.
В прошлом сезоне Гонсалу Рамуш провел за «Бенфику» 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне португалец в составе «ПСЖ» принял участие в 15 матчах и забил два гола.
Ранее ПСЖ был номинирован на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.
Paris Saint-Germain are pleased to announce that it has exercised the option to purchase Gonçalo Ramos. The Portuguese striker is now contracted to the club until 2028. pic.twitter.com/kO6Ub9LfOC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 22, 2023
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