Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики
Франция
22 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 22 ноября 2023, 20:59
485
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики

Он уже отыграл за французский клуб 15 матчей

22 ноября 2023, 20:58 | Обновлено 22 ноября 2023, 20:59
485
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил перспективного португальца у Бенфики
Гонсалу Рамуш

«Пари Сен-Жермен» выкупил 22-летнего португальского форварда Гонсалу Рамуша в «Бенфики».

Французский клуб в сентябре арендовал Рамуша с опцией выкупа, которой и воспользовался сегодня. «Бенфика» получит от парижан 65 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне Гонсалу Рамуш провел за «Бенфику» 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне португалец в составе «ПСЖ» принял участие в 15 матчах и забил два гола.

Ранее ПСЖ был номинирован на звание лучшего мужского футбольного клуба 2023 года по версии арабского издания Globe Soccer Awards.

По теме:
Валенсия может прервать аренду Яремчука. На игрока претендует клуб Серии A
Реал планирует заменить Андрея Лунина молодым голкипером из Турции
Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
Гонсалу Рамуш ПСЖ Бенфика трансферы трансферы Лиги 1
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 07:50 26
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024

В корзину 1 вошли: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 15:47 6
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Футбол | 22.11.2023, 12:35
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Футбол | 22.11.2023, 18:37
Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Маккаби вылетел на матч самолетом и напрямую, Заря добирается через Польшу
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Футбол | 21.11.2023, 21:55
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 2
Бокс
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
21.11.2023, 09:21 23
Футбол
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
21.11.2023, 10:57 16
Футбол
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
22.11.2023, 05:35 4
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 12
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем