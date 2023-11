Рам и Солсбери защитили титул на Итоговом турнире ATP в парном разряде

Раджив Рам и Джо Солсбери защитили свой прошлогодний титул на Итоговом турнире ATP.

В финальном матче американско-британская пара в двух сетах обыграла дуэт Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).

Итоговый турнир ATP. Финал парного разряда

Раджив Рам / Джо Солсбери – Марсель Гранольерс / Орасио Себальос – 6:3, 6:4

Отметим, что Рам и Солсбери в этого году выиграли все пять матчей на турнире. Ранее в этом году она стали чемпионами US Open.

Кроме двух побед на WTA Finals у Раджива и Джо был финал в 2021-м.

Также отметим, что Иван Додиг и Остин Крайичек завоевали первое место в парном разряде ATP по итогам года.

They just had to do it TWICE 🏆✌️@RajeevRam & @joesalisbury92 go UNDEFEATED in Turin and retain their #NittoATPFinals doubles title! pic.twitter.com/cFddjK5zoR