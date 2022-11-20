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ATP
20 ноября 2022, 18:41 |
125
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Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира

Американско-английская пара обыграла хорватский тандем Мектич / Павич

20 ноября 2022, 18:41 |
125
0
Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рам и Солсбери

Американско-английская пара Раджив Рам / Джо Солсбери в финале парного Итогового турнира АТР в двух сетах обыграли хорватский тандем Никола Мектич / Мате Павич за 1 час и 27 минут.

ATP Finals. Пары

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4

Отметим, что за матч Рам и Солсбери ни разу не отдали свою подачу. Также на этом Итоговом турнире они выиграли все 5 матчей.

К слову, в 2021 году Раджив и Джо играли в финале Итогового турнира. Но тогда они уступили французской паре Пьер Эрбер / Николя Маю.

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Никола Мектич Мате Павич Раджив Рам Джо Солсбери Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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