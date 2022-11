Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира

Американско-английская пара Раджив Рам / Джо Солсбери в финале парного Итогового турнира АТР в двух сетах обыграли хорватский тандем Никола Мектич / Мате Павич за 1 час и 27 минут.

ATP Finals. Пары

Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4

Отметим, что за матч Рам и Солсбери ни разу не отдали свою подачу. Также на этом Итоговом турнире они выиграли все 5 матчей.

К слову, в 2021 году Раджив и Джо играли в финале Итогового турнира. Но тогда они уступили французской паре Пьер Эрбер / Николя Маю.

🏆🇺🇸 The Avengers 🇬🇧🏆



After enduring final heartbreak in 2021, @RajeevRam and @joesalisbury92 defeat Mektic/Pavic 7-6(4) 6-4 to taste title glory in Torino!#NittoATPFinals pic.twitter.com/ywIY3uNckz