Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира
Американско-английская пара обыграла хорватский тандем Мектич / Павич
Американско-английская пара Раджив Рам / Джо Солсбери в финале парного Итогового турнира АТР в двух сетах обыграли хорватский тандем Никола Мектич / Мате Павич за 1 час и 27 минут.
ATP Finals. Пары
Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:4
Отметим, что за матч Рам и Солсбери ни разу не отдали свою подачу. Также на этом Итоговом турнире они выиграли все 5 матчей.
К слову, в 2021 году Раджив и Джо играли в финале Итогового турнира. Но тогда они уступили французской паре Пьер Эрбер / Николя Маю.
🏆🇺🇸 The Avengers 🇬🇧🏆— ATP Tour (@atptour) November 20, 2022
After enduring final heartbreak in 2021, @RajeevRam and @joesalisbury92 defeat Mektic/Pavic 7-6(4) 6-4 to taste title glory in Torino!#NittoATPFinals pic.twitter.com/ywIY3uNckz
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