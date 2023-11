Кто на бразильцев? Стали известны пары 1/8 финала чемпионата мира U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

18 ноября завершился 3-й тур, и определены пары 1/8 финала.

Франция, если победит Сенегал, может сыграть с Англией, которая является фаворитом в паре с Узбекистаном.

Полуфиналистом будет одна из четверки команд: Мали – Мексика, Марокко – Иран.

Соперником Бразилии, фаворита турнира, в первом раунде плей-офф будет команда Эквадора. Победитель выйдет на Аргентину или Венесуэлу.

Испания и Германия могут встретиться в 1/4 финала, если пройдут Японию и США соответственно.

Финальный матч запланирован на 2 декабря на стадионе Манахан в индонезийском городе Суракарта.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

Пары 1/8 финала (по сетке)

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

