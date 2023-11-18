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Чемпионат мира
18 ноября 2023, 19:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:33
84
0

Кто на бразильцев? Стали известны пары 1/8 финала чемпионата мира U-17

В Индонезии завершился групповой раунд юниорского чемпионата мира 2023

18 ноября 2023, 19:23 | Обновлено 18 ноября 2023, 19:33
84
0
Кто на бразильцев? Стали известны пары 1/8 финала чемпионата мира U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

18 ноября завершился 3-й тур, и определены пары 1/8 финала.

Франция, если победит Сенегал, может сыграть с Англией, которая является фаворитом в паре с Узбекистаном.

Полуфиналистом будет одна из четверки команд: Мали – Мексика, Марокко – Иран.

Соперником Бразилии, фаворита турнира, в первом раунде плей-офф будет команда Эквадора. Победитель выйдет на Аргентину или Венесуэлу.

Испания и Германия могут встретиться в 1/4 финала, если пройдут Японию и США соответственно.

Финальный матч запланирован на 2 декабря на стадионе Манахан в индонезийском городе Суракарта.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 22 ноября. Франция – Сенегал
  • 22 ноября. Англия – Узбекистан
  • 21 ноября. Мали – Мексика
  • 21 ноября. Марокко – Иран
  • 20 ноября. Эквадор – Бразилия
  • 21 ноября. Аргентина – Венесуэла
  • 20 ноября. Испания – Япония
  • 21 ноября. Германия – США

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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