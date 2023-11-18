Кто на бразильцев? Стали известны пары 1/8 финала чемпионата мира U-17
В Индонезии завершился групповой раунд юниорского чемпионата мира 2023
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
18 ноября завершился 3-й тур, и определены пары 1/8 финала.
Франция, если победит Сенегал, может сыграть с Англией, которая является фаворитом в паре с Узбекистаном.
Полуфиналистом будет одна из четверки команд: Мали – Мексика, Марокко – Иран.
Соперником Бразилии, фаворита турнира, в первом раунде плей-офф будет команда Эквадора. Победитель выйдет на Аргентину или Венесуэлу.
Испания и Германия могут встретиться в 1/4 финала, если пройдут Японию и США соответственно.
Финальный матч запланирован на 2 декабря на стадионе Манахан в индонезийском городе Суракарта.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
Пары 1/8 финала (по сетке)
- 22 ноября. Франция – Сенегал
- 22 ноября. Англия – Узбекистан
- 21 ноября. Мали – Мексика
- 21 ноября. Марокко – Иран
- 20 ноября. Эквадор – Бразилия
- 21 ноября. Аргентина – Венесуэла
- 20 ноября. Испания – Япония
- 21 ноября. Германия – США
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
🏆 Who will win it all?#U17WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 18, 2023
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