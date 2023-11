ВИДЕО. Как сборная Франции разгромила команду США на ЧМ U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

18 ноября завершился 3-й тур, и состоялись 4 матча.

Сборная Франции разгромила команду США на ЧМ U-20 со счетом 3:0.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

3-й тур, 17 ноября, Индонезия

Турнирные таблицы

Германия U-17 – Венесуэла U-17 – 3:0

Новая Зеландия U-17 – Мексика U-17 – 0:4

Буркина-Фасо U-17 – Южная Корея U-17 – 2:1

США U-17 – Франция U-17 – 0:3

🇫🇷 an 🇧🇫 both win in the final matches of the group stage!#U17WC