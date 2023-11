Англия повела в счете с Мальтой, не нанеся ударов по воротам соперника

17 ноября в Лондоне на «Уэмбли» проходит встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.

На 8-й минуте игры англичане повели в счете. При этом, успеха они добились, не нанеся ни одного удара по воротам соперников. Перевес сборной Англии дал автогол в исполнении защитника сборной Мальты и клуба «Биркиркара» Энрико Пепе.

Напомним, Англия вышла на матч с Мальтой в статусе единоличного лидера группы С, где выступает в сборная Украины, а также имея путевку в финальную часть Евро-2024.

🚨🚨| GOAL: England take the lead against Malta.



England 1-0 Malta



