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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 22:06 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:19
1181
0

Англия повела в счете с Мальтой, не нанеся ударов по воротам соперника

Команды играют в Лондоне матч отбора на Евро-2024

17 ноября 2023, 22:06 | Обновлено 17 ноября 2023, 22:19
1181
0
Англия повела в счете с Мальтой, не нанеся ударов по воротам соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября в Лондоне на «Уэмбли» проходит встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.

На 8-й минуте игры англичане повели в счете. При этом, успеха они добились, не нанеся ни одного удара по воротам соперников. Перевес сборной Англии дал автогол в исполнении защитника сборной Мальты и клуба «Биркиркара» Энрико Пепе.

Напомним, Англия вышла на матч с Мальтой в статусе единоличного лидера группы С, где выступает в сборная Украины, а также имея путевку в финальную часть Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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