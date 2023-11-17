Англия повела в счете с Мальтой, не нанеся ударов по воротам соперника
Команды играют в Лондоне матч отбора на Евро-2024
17 ноября в Лондоне на «Уэмбли» проходит встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Мальты.
На 8-й минуте игры англичане повели в счете. При этом, успеха они добились, не нанеся ни одного удара по воротам соперников. Перевес сборной Англии дал автогол в исполнении защитника сборной Мальты и клуба «Биркиркара» Энрико Пепе.
Напомним, Англия вышла на матч с Мальтой в статусе единоличного лидера группы С, где выступает в сборная Украины, а также имея путевку в финальную часть Евро-2024.
🚨🚨| GOAL: England take the lead against Malta.— CentreGoals. (@centregoals) November 17, 2023
England 1-0 Malta
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