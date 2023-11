Алькарас обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

17 ноября состоялся матчи 3-го тура Красной группы на Итоговом турнире АТР 2023, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) обыграл третьего сеяного Даниила Медведева.

Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев – 6:4, 6:4

Победа Алькараса означает, что он вышел в полуфинал с первого места, где сыграет против Новака Джоковича.

Медведев финиширует вторым в квартете и сыграет в плей-офф против Янника Синнера.

CARLITOS WINS THE RED GROUP 🔴☝️@carlosalcaraz defeats Medvedev 6-4, 6-4 and qualifies for the last four in Turin on his tournament debut!#NittoATPFinals pic.twitter.com/ytLIqqZNUC