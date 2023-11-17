ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
Лионель не смог сдержать эмоций в матче за сборную Аргентины против Уругвая
В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
На 26-й минуте произошла одна из стычек футболистов.
Звездный аргентинец и капитан своей команды Лионель Месси, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, не смог сдержать эмоций в этом эпизоде.
Вначале он ударил локтем защитника уругвайцев Матиаса Оливеру, а затем схватил его за горло. Интересно, что главный арбитр встречи не выписал Лео даже желтую карточку.
Отметим, что действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
Not even a yellow card for Messi a.k.a Mr. Script but Casemiro got a ban for doing half of this.. Yet some fans call him their 🐐.. 🤦🏾♂️ pic.twitter.com/YLJWtjHBa3— ABØCHIE 👑🧘🏾♂️ (@_abochie) November 17, 2023
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