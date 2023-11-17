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  4. ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
Чемпионат мира
17 ноября 2023, 08:55 |
2368
11

ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло

Лионель не смог сдержать эмоций в матче за сборную Аргентины против Уругвая

17 ноября 2023, 08:55 |
2368
11
ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 ноября состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Уругвая. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 26-й минуте произошла одна из стычек футболистов.

Звездный аргентинец и капитан своей команды Лионель Месси, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, не смог сдержать эмоций в этом эпизоде.

Вначале он ударил локтем защитника уругвайцев Матиаса Оливеру, а затем схватил его за горло. Интересно, что главный арбитр встречи не выписал Лео даже желтую карточку.

Отметим, что действующие чемпионы мира впервые проиграли с триумфального мундиаля.

ВИДЕО. За такое не удаляют? Месси ударил соперника локтем, схватил за горло

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Вася Пупкин
Нажаль, обрані є скрізь.
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+3
Джей Гетсбі
Дивно,чому охоронець гнома на поле не вибіг? Як кажуть,що дозволено Юпітеру,не дозволену бику
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+2
Ярослав 999
Гномик вирішив що він бог
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Когда он уже пенсионное получит?
Еще ж этого стоячего гнома увидим в США 2026.
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+1
Cruyff
Забавно було б, якби чувак відмахнувся від Мессі і отримав картку)
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0
zhyr
Не вилучають. Срна би підтвердив))
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0
BallsToTheWall
Ну то же латиносы.  А у нас удаляют даже за контакт сзади.
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-2
oleg_d_76
В горло? у него горло на плече? а если бы это был не  Месси ктото бы обратил внимание? Жаба когото давит что не он МЕССИ? лео всем все доказал. Но диванным экспертам может лучше доказать это на фронте?
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-4
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