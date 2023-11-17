Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026

В ночь на 17 ноября состоялись матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ.

Луис Дуас за Колумбию забил два гола в ворота Бразилии в домашнем матче (2:1).

Уругвай на выезде обыграл Аргентину с Лионелем Месси (2:0), отличились Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.

Лидеры: Аргентина (12 очков), Уругвай (10), Колумбия (9).

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

5-й тур, 16–17 ноября

Боливия – Перу – 2:0

Голы: Вака, 20, 87.

Венесуела – Эквадор – 0:0

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87.

Колумбия – Бразилия – 2:1

Голы: Л. Диас, 74, 79 – Мартинелли, 8.

Чили – Парагвай – 0:0

Турнирная таблица