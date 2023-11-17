Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в плей-офф
В ночь на 17 ноября состоялись матчи 5-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ.
Луис Дуас за Колумбию забил два гола в ворота Бразилии в домашнем матче (2:1).
Уругвай на выезде обыграл Аргентину с Лионелем Месси (2:0), отличились Рональд Араухо и Дарвин Нуньес.
Лидеры: Аргентина (12 очков), Уругвай (10), Колумбия (9).
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
5-й тур, 16–17 ноября
Боливия – Перу – 2:0
Голы: Вака, 20, 87.
Венесуела – Эквадор – 0:0
Аргентина – Уругвай – 0:2
Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87.
Колумбия – Бразилия – 2:1
Голы: Л. Диас, 74, 79 – Мартинелли, 8.
Чили – Парагвай – 0:0
Турнирная таблица
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