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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:30
1472
1

В Реале в шоке! Камавинга травмировался в сборной Франции

Хавбек получил повреждение

15 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 15 ноября 2023, 21:30
1472
1
В Реале в шоке! Камавинга травмировался в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение в лагере сборной Франции.

На тренировке «трехцветных» 21-летний полузащитник получил удар в колено в столкновении с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле и был вынужден после этого покинуть занятие.

Есть версия, что Камавинга травмировался несерьезно, хотя и очень неприятно. О сроках его восстановления пока ничего не известно.

В нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга сыграл в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах, отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Камавинга продлил контракт с «Реалом».

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Эдуардо Камавинга Евро-2024 сборная Франции по футболу травма Реал Мадрид
Источник Фабрицио Романо
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Алексей Янчук
Але джерело не вказує, що Осман з Барселони. Навіщо додумуєте?)
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