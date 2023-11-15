В Реале в шоке! Камавинга травмировался в сборной Франции
Хавбек получил повреждение
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение в лагере сборной Франции.
На тренировке «трехцветных» 21-летний полузащитник получил удар в колено в столкновении с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле и был вынужден после этого покинуть занятие.
Есть версия, что Камавинга травмировался несерьезно, хотя и очень неприятно. О сроках его восстановления пока ничего не известно.
В нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга сыграл в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах, отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Камавинга продлил контракт с «Реалом».
Eduardo Camavinga suffered a blow to his knee during France training earlier this evening, following a collision with Ousmane Dembele.pic.twitter.com/Rpo4wmLpsA— Football España (@footballespana_) November 15, 2023
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