В Реале в шоке! Камавинга травмировался в сборной Франции

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил повреждение в лагере сборной Франции.

На тренировке «трехцветных» 21-летний полузащитник получил удар в колено в столкновении с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле и был вынужден после этого покинуть занятие.

Есть версия, что Камавинга травмировался несерьезно, хотя и очень неприятно. О сроках его восстановления пока ничего не известно.

В нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга сыграл в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах, отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Камавинга продлил контракт с «Реалом».

Eduardo Camavinga suffered a blow to his knee during France training earlier this evening, following a collision with Ousmane Dembele.pic.twitter.com/Rpo4wmLpsA