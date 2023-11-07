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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эдуардо Камавинга продлил контракт с Реалом
Испания
07 ноября 2023, 15:26 |
134
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эдуардо Камавинга продлил контракт с Реалом

Новое соглашение француза будет действовать до 2029 года

07 ноября 2023, 15:26 |
134
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эдуардо Камавинга продлил контракт с Реалом
ФК Реал Мадрид. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продлил контракт с мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 20-летнего футболиста будет действовать до конца сезона 2028/29. Королевский клуб прописал в контракте привычную для себя сумму отступных – 1 миллиард евро. Портал Transfermarkt, конечно же, оценивает стоимость француза гораздо скромнее – всего 90 миллионов.

Эдуардо Камавинга присоединился к мадридской команде в конце летнего трансферного окна 2021 года. С тех пор он провел 114 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Источник ФК Реал Мадрид
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