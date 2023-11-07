ОФИЦИАЛЬНО. Эдуардо Камавинга продлил контракт с Реалом
Новое соглашение француза будет действовать до 2029 года
Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продлил контракт с мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение 20-летнего футболиста будет действовать до конца сезона 2028/29. Королевский клуб прописал в контракте привычную для себя сумму отступных – 1 миллиард евро. Портал Transfermarkt, конечно же, оценивает стоимость француза гораздо скромнее – всего 90 миллионов.
Эдуардо Камавинга присоединился к мадридской команде в конце летнего трансферного окна 2021 года. С тех пор он провел 114 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2023
🎵 Cama ooooohhh, @Camavinga! 🎵#Camavinga2029 pic.twitter.com/YMs7S6VYEF
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