ОФИЦИАЛЬНО. Эдуардо Камавинга продлил контракт с Реалом

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга продлил контракт с мадридским «Реалом», сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 20-летнего футболиста будет действовать до конца сезона 2028/29. Королевский клуб прописал в контракте привычную для себя сумму отступных – 1 миллиард евро. Портал Transfermarkt, конечно же, оценивает стоимость француза гораздо скромнее – всего 90 миллионов.

Эдуардо Камавинга присоединился к мадридской команде в конце летнего трансферного окна 2021 года. С тех пор он провел 114 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.