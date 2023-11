Конкурент для Зинченко. Арсенал нацелился на защитника Жироны

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к левому защитнику «Жироны» Мигелю Гутьерресу. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Арсенал» недавно уже посылал своих скаутов для того, чтобы оценить игру 22-летнего испанца, который проводит отличный сезон в составе команды Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Гутьеррес выступает на позиции левого защитника, поэтому может стать прямым конкурентом по позиции для украинца Александра Зинченко.

В нынешнем сезоне на счету Гутьерреса 1 ассист в 12 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее Романо также сообщал, что «Арсенал» зимой подпишет полузащитника из-за травмы Томаса Парти.

