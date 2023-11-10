Романо: Арсенал зимой подпишет полузащитника

Английский «Арсенал» зимой планирует подписать опорного полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

Это связано с травмой Томаса Парти, который выбыл как минимум до конца года. У 30-летнего ганца диагностировали травму бедра, точные сроки его возвращения на поле неизвестны.

Главный вариант для «Арсенала» – Дуглас Луис из бирмингемской «Астон Виллы», к которому «Канониры» присматриваются уже давно. Однако главный тренер «Виллы» Унаи Эмери намерен сохранить 25-летнего бразильца в своей команде.

В нынешнем сезоне в составе «Астон Виллы» Дуглас Луис сыграл 16 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.