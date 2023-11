Оформил хет-трик. Тренер Тоттенхэма снова признан лучшим в АПЛ

АПЛ по итогам октября лучшим наставником чемпионата признала тренера Тоттенхэма Ангелоса Постекоглу. Специалист оформил своеобразный хет-трик, получив это признание третий месяц кряду.

Тоттенхэм в октябре в АПЛ выиграл три матча и лидировал в таблице.

Сейчас команда пропустила вперед Манчестер Сити, отставая на один пункт.

You're making a habit of this, Ange Postecoglou!



The first boss to be named @BarclaysFooty Manager of the Month in the first three months of a Premier League season 👏@SpursOfficial | #PLAwards pic.twitter.com/aCuNHtmwL7