Джокович оформил камбек в игре с Рублевым и вышел в финал Мастерса в Париже
Ноле переиграл Андрея в трех сетах
Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) вышел в финал турнира АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В полуфинале Мастерса серб в трех сетах обыграл Андрея Рублева (АТР 5) за 3 часа.
АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 7:6 (7:3), 7:5
Это была 6-я встреча теннисистов. Ноле выиграл 5-й очный поединок.
В финале соревнований в столице Франции Новак сыграет против Григор Димитрова, который ранее выиграл у Стефаноса Циципаса.
Джокович третий год подряд сыграет в финале французского Мастерса. Серб в девятый раз поборется за трофей Берси. На его счету 6 титулов.
На счету Джоковича 57 финалов на турнирах ATP 1000, в том числе 39 выигранных трофеев.
MAGNIFIQUE NOLE 🫶— ATP Tour (@atptour) November 4, 2023
Six-time champ @DjokerNole advances to the showpiece final, defeating Rublev 5-7, 7-6(3), 7-5 in a THRILLER! @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/54JL72rafs
For the title in BERCY 🏆@DjokerNole vs. Grigor Dimitrov@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/xQOf7ldGV0— ATP Tour (@atptour) November 4, 2023
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