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  4. Джокович оформил камбек в игре с Рублевым и вышел в финал Мастерса в Париже
ATP
04 ноября 2023, 21:55 |
877
0

Джокович оформил камбек в игре с Рублевым и вышел в финал Мастерса в Париже

Ноле переиграл Андрея в трех сетах

04 ноября 2023, 21:55 |
877
0
Джокович оформил камбек в игре с Рублевым и вышел в финал Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) вышел в финал турнира АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале Мастерса серб в трех сетах обыграл Андрея Рублева (АТР 5) за 3 часа.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Андрей Рублев [5] – 5:7, 7:6 (7:3), 7:5

Это была 6-я встреча теннисистов. Ноле выиграл 5-й очный поединок.

В финале соревнований в столице Франции Новак сыграет против Григор Димитрова, который ранее выиграл у Стефаноса Циципаса.

Джокович третий год подряд сыграет в финале французского Мастерса. Серб в девятый раз поборется за трофей Берси. На его счету 6 титулов.

На счету Джоковича 57 финалов на турнирах ATP 1000, в том числе 39 выигранных трофеев.

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Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023
Новак Джокович Андрей Рублев ATP Париж
Источник Sport.ua
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