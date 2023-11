Миколенко забил Де Дзерби, Ман Сити оформил 6 мячей Борнмуту с Забарным

4 ноября состоялись матчи 11-го тура АПЛ.

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби со счетом 1:1. Единственный гол в составе «ирисок» забил украинский защитник Виталий Миколенко. Для украинца это второй гол в футболке ливерпульской команды за 2 сезона АПЛ.

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» 6:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный отыграл все 90 минут.

«Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» 3:2. Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на 79-й минуте встречи.

«Бернли» уступил «Кристал Пэлас» 0:2, а «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Вулверхэмптона» 2:1.

Сейчас первое место в LIVE-таблице АПЛ занимает «Ман Сити». У команды 27 очков после 11 туров. У ближайшего преследователя «Тоттенхэма» 26 пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Бернли – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Шлюпп, 22, Митчелл, 90+5

Брентфорд – Вест Хэм – 3:2

Голы: Мопе, 11, Мавропанос, 55 (автогол), Коллинз, 70 – Кудус, 19, Боуэн, 26

Манчестер Сити – Борнмут – 6:1

Голы: Доку, 30, Силва, 33, 84, Аканжи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 – Синистерра, 74

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Арчер, 72, Норвуд, 90+10 (пен.) – Бельгард, 89

Эвертон – Брайтон – 1:1

Голы: Миколенко, 7 – Янг, 84 (автогол)

WWW 3️⃣ in a row 🙌 pic.twitter.com/pxi5c3O682

FT. The points are shared at Goodison.



🔵 1-1 🕊 #EVEBHA pic.twitter.com/VNpB0rsX40